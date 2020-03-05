Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы

На заседании правительства России в четверг, 5 марта, будет поднят вопрос о выделении финансирования для выплат к 75-му юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Распоряжение даст возможность произвести праздничные выплаты в 2020 году ветеранам и инвалидам войны, узникам концлагерей, гетто и тюрем. Также выплаты получат вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны и тружеников тыла, а также вдовы и вдовцы военных, погибших в боях на войне с Финляндией и Японией.

Средства будут взяты из резервного правительственного фонда.