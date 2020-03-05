СМИ: к югу от Москвы построят платный дублер МКАД

В Москве планируют построить платный скоростной дублер МКАД, который пройдет от Солнцева через Бутово, Лыткарино и до Железнодорожного. Общая протяженность магистрали составит 53 км.

Отмечается, что на реализацию проекта необходимо 87 млрд рублей и

По предварительным данным, стоимость проезда на легковом автомобиле от Солнцева до Железнодорожного будет в районе 500 рублей, для грузовых автомобилей до 1470 рублей.

Весь этап строительства должен быть завершен к осени 2026 года, пишет газета «Ведомости».