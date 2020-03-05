В России изменят систему оплаты больничных и декретов

В России ожидаются значительные изменения в системе оплаты декретных и очередных отпусков, а также больничных. В подготавливающейся сейчас реформе их компенсация переходит под ответственность Фонда социального страхования, освобождая работодателей от данных обязанностей.

Нововведение разрабатывается министерством труда РФ. Его основной целью является обеспечение получения гарантированных страховых выплат всеми гражданами страны и, что крайне важно, в правильных размерах.

Как указали в пресс-службе правительства страны, перевод функций в ведение государственного фонда поспособствует росту уровня и качества обслуживания населения.

Законопроект должен быть готов для предоставления правительству в сентябре этого года. На декабрь 2020, в свою очередь, запланировано внесение его в Госдуму.

Введения подобных изменений, согласно заявлению первого зампреда фракции «Единая Россия» в Думе Андрея Исаева, полностью пойдут на пользу трудящимся. Они защитят работников от ситуаций, когда необходимых для оплаты отпусков и больничных средств просто не оказывается в распоряжении компании. Также компенсация за счет ресурсов Фонда сделает процедуру более спокойной для граждан, которые нередко отказываются от своих прав, опасаясь конфликта с работодателем

Пробный запуск проекта «Прямых выплат» был осуществлен Фондом социального страхования в 2012 году. Тогда он затронул только Новгородскую, Новосибирскую, Астраханскую, Тамбовскую и Курганскую области, а также Хабаровский край.

В 2020 году масштаб нововведений расширится до 59 субъектов Российской Федерации. Специально исключены из проекта будут восемь крупнейших территориальных образований страны: Москва и область, Санкт-Петербург, Челябинская и Свердловская области, Краснодарский и Пермский края и ХМАО. Только в этих регионах Фондом не были зафиксированы большие кассовые разрывы.