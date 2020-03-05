В Петербурге из-за коронавируса закрыли на карантин общежитие медуниверситета

В одном из кампусов медицинского университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге ввели 14-дневный карантин, после того как у студента из Италии поднялась высокая температура. Об этом студенты ВУЗа рассказали в Сети.



Отмечается, что такое решение было принято ректором университета с целью избежать распространения опасной коронавирусной инфекции.

Согласно распоряжению администрации, вход и выход жильцов общежития из здания запрещен, продукты будут доставлять ежедневно.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на территории кампуса проводятся необходимые санитарно-карантинные мероприятия, молодым людям, которые непосредственно взаимодействовали с заболевшим, провели лабораторные исследования и оставили под наблюдением врачей в больнице или на дому.

Помимо этого в ведомстве отметили, что изолировать студентов было необходимо в виду того, что итальянский студент имел несколько характерных симптомов коронавируса. На данный момент он был госпитализирован в инфекционный бокс больницы имени С.П. Боткина, где специалисты оказывают ему всю необходимую помощь, пишет Фонтанка.ру.