Цена нефти Brent упала после новостей по ОПЕК+

В результате торгов на финансовой бирже ICE в столице Великобритании цена на нефть марки Brent упала на 0,35%. Один баррель с поставкой в мае текущего года будет стоить $51,68.

Фьючерс на нефть WTI, напротив, растет в стоимости. По данным прошедших торгов его цена возросла на 0,15%, составив $47,25 за баррель.

Снижение стоимости сырья Brent обусловлено влиянием новостей об итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на котором не удалось достичь всеобщего согласия сторон. Предложение сократить добычу нефти еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за распространения коронавируса не приняли Россия и Казахстан.