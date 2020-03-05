Поезда Москва-Ницца перестанут ходить с 5 марта из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса будет временно приостановлено железнодорожное сообщение между Ниццей и Москвой. Начиная с 5 марта поезда по этому направлению перестанут ходить в обе стороны.

Сам средиземноморский город располагается в южной части Франции, но маршрут к нему пересекает целый ряд стран Европы. Среди них Белоруссия, Чехия, Польша, Австрия, Монако и Италия, которая в настоящий момент является зоной пикового развития эпидемии коронавируса. По последним подтвержденным данным, в Италии новым заболеванием были заражены 2706 человек, 107 из которых скончались. При этом, начало распространения вируса на территории страны было зафиксировано менее двух недель назад.

РЖД ранее сообщали, что деньги за билеты по закрытому маршруту будут возвращены пассажирам без дополнительных сборов. Средства можно будет вернуть на месте покупки билета. Граждане, заставшие остановку курсирования поездов между городами заграницей, должны будут проставить отметку в кассе иностранного вокзала, чтобы получить деньги по возвращении.

В связи с распространением коронавируса в Италии были выделены 11 «красных зон», внутри которых запретили мероприятия с большим числом людей. Школы по всей стране закрываются, а жителям не разрешается покидать свои муниципалитеты.