Эксперт: под прикрытием борьбы с коронавирусом может создаваться биологическое оружие

Эпидемия коронавирусной инфекции может привести к созданию биологического оружия, считает главный научный сотрудник института Соединенных Штатов и Канады Владимир Васильев.

По его словам, в ближайшее время конгресс США примет закон или меры по борьбе с COVID-2019.

«Эта программа - 7,5 млрд долларов. Это колоссальные суммы денег. Зная американцев, я почти уверен, что сюда подверстали военные программы, программы закрытые биологические», - сказал Васильев в эфире «Звезды».

Он добавил, что сегодня уже можно создавать ситуацию, при которой подобные вещи не будут секретными или, по крайней мере, будет ясно, что такого рода вещи создаются для борьбы с этими пандемиями.