СМИ: сирийские ПВО отразили ракетный удар в небе над Хомсом

Государственное телевидение Сирии передало информацию о воздушной атаке Хомса. Согласно поступившим данным канала Al-Ikhbariya, ПВО Сирийской Арабской Республики осуществили отражение вражеских целей в небе над городом.

Кроме этого было сообщено о ракетных ударах Израиля по провинции Эль-Кунейтра, на 250 километров южнее.

По данным агентства SANA, удары были нанесены израильской авиацией из воздушного пространства Ливана и с Голанских высот.

Как сообщили РИА Новости представители пресс-службы Армии обороны Израиля, в настоящее время государство не дает комментариев относительно авиационных ударов по Сирии.