СМИ: сирийские ПВО отразили ракетный удар в небе над Хомсом
ПВО Сирийской Арабской Республики осуществили отражение вражеских целей, атаковавших территорию страны.
© Видео: SANA © Фото: Xinhua, Globallookpress
Государственное телевидение Сирии передало информацию о воздушной атаке Хомса. Согласно поступившим данным канала Al-Ikhbariya, ПВО Сирийской Арабской Республики осуществили отражение вражеских целей в небе над городом.
Кроме этого было сообщено о ракетных ударах Израиля по провинции Эль-Кунейтра, на 250 километров южнее.
По данным агентства SANA, удары были нанесены израильской авиацией из воздушного пространства Ливана и с Голанских высот.
Как сообщили РИА Новости представители пресс-службы Армии обороны Израиля, в настоящее время государство не дает комментариев относительно авиационных ударов по Сирии.