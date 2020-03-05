США, РФ и Британия рассекретят документы о нераспространении ядерного оружия

Россия, Великобритания и США рассекретят комплекс многочисленных бумаг, касающихся переговоров вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия. Эту информацию сообщил в четверг, 5 марта, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

Заявление было сделано в день 50-летней годовщины вступления договора в силу.

Форд объяснил, что предание огласке ранее засекреченных документов откроет общественности ход переговоров по этому важному Договору, а также покажет различные позиции государств по вопросам разоружения.

Как подчеркнул дипломат, часть разногласий, возникавших в ходе разработки документа, уже были решены.

Помимо этого, в честь круглой даты дипломатического события страны проведут специальное мероприятие в Нью-Йорке.

Договор о нераспространении ядерного оружия представляет собой многостороннее соглашение, ограничивающее распространение разрушительного вооружения, участниками которого является 191 государство. В соответствие с положениями Договора, страны, имеющие ядерное оружие, должны осуществлять разоружение, а государства, таким оружием не обладающие - обязаны отказаться от его приобретения. Также договор подразумевает право на использование ядерных технологий в мирных целях при соблюдении ряда гарантий.

Начиная с 1970 года, когда Договор вступил в силу, ООН проводит его обзор каждые пять лет. Очередная обзорная конференция запланирована на весну 2020 года.