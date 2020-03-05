Врач рассказала, поможет ли чеснок в борьбе с ОРВИ

Польза употребления чеснока в качестве профилактики вирусных инфекций не доказана, заявила заведующая консультативно-профилактическим отделением инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы Ирина Иванова.

Растение содержит биологически активные вещества - фитонциды - которые обладают противовоспалительными свойствами.

В тоже время чеснок не входит в перечень лекарственных растений, из-за чего при заболеваниях в качестве препарата он не применяется.

«Чеснок обладает противовирусным действием, но должной доказательной базы мы не имеем и рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и гриппа, не можем», - рассказала врач-инфекционист.

При проведении профилактических мер от вирусов и повышения иммунитета необходимо не злоупотреблять чесноком, а также включить в рацион другие продукты богатые витаминами.

«Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Необходимо вести здоровый образ жизни, высыпаться и регулярно заниматься физкультурой», - сказала Иванова агентству городских новостей «Москва».

Также она отметила, что с осторожностью к употреблению чеснока стоит отнестись людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.