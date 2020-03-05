Билеты в лето: туристам неохотно возвращают деньги за отказ ехать в Европу из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом начала волновать тех россиян, кто планирует лететь в Европу грядущим летом и уже купил билеты на самолет. Некоторые надеются, что к тому времени эпидемия пойдет на спад, а другие готовы сдать билеты и получить за них деньги назад. Среди них - туристы, приобретшие туры в Италию. Вернуть денежные средства удается не всем.

Константин Корзан, планировавший отвезти жену в романтический отпуск в Италию на 8 марта, в итоге от поездки решил отказаться. Гостиница пошла супругам навстречу и деньги вернула. А вот авиакомпания-перевозчик на связь не выходит.

«Авиакомпании отмалчиваются в социальных сетях, либо на горячие их линии невозможно дозвониться», - объясняет россиянин.

В «Победе», которая отменила перелет, в связи с падением спроса, сообщили о сокращении своих рейсов почти на 40 процентов. Так из Москвы в Бергамо - соседний город с Миланом - до конца марта будут летать только четыре рейса в неделю. Поэтому те туристы, кто все же решился на путешествие, гадают, не придется ли им пересматривать свои планы. Дальше апреля в авиакомпании не загадывают.

Другая проблема: кто будет возвращать деньги в случае отмены рейса при стыковке в аэропорту другой страны? Впрочем, перевозчики пока заверяют, что при отмене пассажирам будут предложены альтернативные варианты перелета.

Официально запрета на авиасообщение со странами, где сейчас бушует коронавирус - Италией, Кореей и Ираном - пока нет. Есть лишь рекомендации Ростуризма о прекращении продажи туда путевок. Однако и этого уже оказалось достаточным для того, чтобы отрасль понесла колоссальные убытки. В Ассоциации туроператоров России их уже оценили в 27 миллиардов рублей.

«Туроператоров обязали. Однако ни партнеры туристических компаний - отельеры и принимающие компании на местах, ни авиаперевозчики не то, что не торопятся возвращать деньги. Они прямо говорят: мы вам ничего возвращать не будем», - говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Отдельные авиакомпании, чтобы поддержать падающий спрос, решились на необычный маркетинговый ход. К примеру, в S7 объявили о том, что все билеты будут возвратными. Сервисный сбор удержат лишь в том случае, если до вылета остается менее 40 минут.

По закону вернуть путевку или приобретенный билет турист действительно может. Но иногда для этого приходится идти в суд. А это дополнительные расходы и время, тратить которые некоторые из несостоявшихся пассажиров считают себе дороже.