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В Москве объявлена повышенная готовность в связи с угрозой коронавируса

Валентина Пескова
21:37 05.03.2020
Указ о введении режима подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве объявлена повышенная готовность в связи с угрозой коронавируса
© Фото: Алексей Даничев РИА Новости

Режим повышенной готовности вводится в столице из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подписал указ в соответствии со статьей федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В документе по пунктам изложены правила, которых должны придерживаться жители Москвы. Так, указано, что граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, необходимо незамедлительно об этом сообщать.  

В случае появления подозрений на коронавирус, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения поликлиник. Прибывшие из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, ФРГ, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, должны самостоятельно провести на карантине на дому 14 дней. А все работодатели Москвы обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах.

На этой неделе мэр столицы также сообщил, что на входах станций московского метро организуют выборочное измерение температуры дистанционным способом, для контроля за распространением COVID-19.

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