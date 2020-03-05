Скандальный журналист Зеппельт пожаловался на отказ в российской визе

Скандально известный журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что получил отказ в российской визе.

Журналист считает, что данное обстоятельство связано с его резонансными фильмами о допинг-скандале. Благодаря им Зеппельт и получил известность.

«Россия продолжает упрямиться... Сегодняшнее письмо из Москвы: власти снова отказали мне во въезде в страну после серии фильмов о допинге в российском спорте»,- написал он в Twitter.

При этом Зеппельт не уточнил, зачем собрался в Россию.

Напомним, в 2014 году немецкий телеканал ARD показал фильм журналиста-расследователя «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей».