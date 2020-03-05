Прекращение огня и обеспечение безопасности М4 и М5: о чем договорились РФ и Турция по Сирии

По результатам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму.

В частности, он содержит три основных пункта призванных нормализовать ситуации в зоне деэскалации Идлиб, которые на итоговом пресс-подходе озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В первую очередь, стороны договорились прекратить все боевые действия по существующей линии разграничения. Как отметил Реджеп Эрдоган, в полночь с 5 на 6 марта в Идлибе начнет действовать режим прекращения огня.

Кроме того, к северу и югу от трассы М4, связывающей между собой Латакию и Алеппо, будет создан шестикилометровый коридор безопасности.

«Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение 7 дней», - сказал Лавров

Третий пункт договора также касается жизненно важной транспортной артерии Сирии. Москва и Анкара согласовали проведение совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих в окрестностях Серакаба по трассе М5. Патрули начнутся с 15 марта 2020 года, подчеркнул Сергей Лавров.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что страны нашли приемлемое решение проблемы обострения в сирийском Идлибе и подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках астанинского формата.

«Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации», - отметил Путин.

В завершение Путин поблагодарил Эрдогана за визит, назвал состоявшиеся в четверг переговоры по Сирии непростыми, но отметил, что закончились они позитивно.

Обострение ситуации в Идлибе произошло 27 февраля, когда террористы запрещенной в России «Хайят Тахрир аш-Шам» начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь, в результате которого погибли, в том числе, и числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.