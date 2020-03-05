Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией

Власти Сирии восстановят отношения с Турцией, если ее президент прекратит поддержку террористов. Об этом заявил глава САР Башар Асад в интервью российским журналистам.

Как пояснил глава государства, за последние два года состоялись встречи между сирийскими и турецкими представителями спецслужб.

«Наша общая цель с РФ - устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», - заявил Асад каналу «Россия 24».

По словам президента Сирийской Арабской Республики, между народами Сирии и Турции нет вражды, а напряженность в отношениях связана с политическими интересами.

В Москве прошли переговоры глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате долгой беседы президенты договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Огонь должен быть прекращен в ночь с 5 на 6 марта.