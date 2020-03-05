Эрдоган и Путин договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе

Президенты России и Турции после долгих переговоров договорились ввести режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии. Для этого, по согласованию с российской стороной в лице главы государства Владимира Путина, Турция уже направила в Идлиб дополнительные силы.

Режим прекращения огня в сирийском Идлибе будет введен в ночь с 5 на 6 марта, начиная с 00.00 пятницы.

Российский президент поблагодарил Эрдогана за его решение приехать в Москву и «подтвердить наши отношения».