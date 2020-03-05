ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с коронавирусом.

Такое решение было принято «в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума», заявил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов.

Форум должен был пройти в Санкт-Петербурге 3-6 июня.

Как отметил Белоусов, об отмене ПМЭФ организаторы задумались после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки коронавируса, а также из-за информации о его распространении в странах-участниках форума.