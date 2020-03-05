Мечты сбываются: Кузнецова познакомит мальчика из Белгорода с Акинфеевым

В Москву сегодня приехал 12-летней участник всероссийской акции «Елка желаний» Артем Степанов из Белгородской области. Под Новый год ребенок оставил на елке записку с пожеланием познакомиться с футболистом Игорем Акинфеевым. Открытку с нею тогда сняла уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Ей и выпала честь встретить сегодня мальчика на вокзале.

Все это время Кузнецова готовила сюрприз для тяжелобольного болельщика. У Артема ДЦП и недавно он перенес сложную операцию. А футболист, в свою очередь, поддерживал участника акции с помощью видеозаписей.

«Простая записка на елке послужила началом вот этой встречи. Я переживала, что не сразу могу исполнить желание. Но не все зависело от нас. Мы договаривались с Игорем Владимировичем Акинфеевым, чтобы у него закончились все тренировки, потом начинался следующий сезон и так далее. Но в итоге все сложилось», - рассказала Анна Кузнецова.

Как поделилась мама Артема Марина Степанова, для ее сына было приятным удивлением, когда он узнал, что от футболиста к нему приедут представители с подарком.

«А когда сын увидел видео, на котором Игорь поздравляет его с Новым годом и передает футболку - был удивлен, обрадовался и расплакался. Мы с ним чуть-чуть поплакали», - говорит Марина.

Сегодня у Артема была обширная программа в Москве. Помимо экскурсий он посетил медицинский центр, который специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата. Мальчику необходима реабилитация. А встреча с любимым игроком ЦСКА должна состояться уже завтра.