Борьба с терроризмом будет продолжена: Россия и Турция подтвердили сотрудничество по Сирии

По итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на то, что Москва не всегда согласна с Анкарой в оценках происходящего в Сирии, однако сторонам всегда «удавалось находить точки соприкосновения».

«Мы исходим из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии», - заявил российский лидер

Путин подчеркнул, что Россия и Турция подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества в рамках Астанинского формата, а также выразили солидарность в вопросе борьбы с терроризмом.

«РФ и Турция убеждены, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом», - отметил президент.

Владимир Путин напомнил, что бандформирования в Идлибе резко нарастили активность, в частности, с начала года было зафиксировано 15 нападений на российскую авиабазу Хмеймим. По договоренности сторон было принято решение с 00.00 6 марта ввести режим прекращения огня в Идлибе.

Российский президент поблагодарил Эрдогана за его решение приехать в Москву и «подтвердить наши отношения».