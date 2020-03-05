Жириновский «защитил» депутатов Госдумы от коронавируса

С обсуждения коронавируса открылось сегодня заседание Госдумы. Поводом стал внешний вид представителей партии ЛДПР. У всех депутатов от либерально-демократической партии на руках оказались надеты белоснежные перчатки.

Спикер Вячеслав Володин сразу же обратил на это внимание и поинтересовался, для чего это нужно.

«Фракция ЛДПР, по-видимому, закупила все перчатки. В аптеках их нет. Это, наверное, индивидуально», - пошутил Володин.

В ответ лидер ЛДПР Владимир Жириновский пояснил, что данная мера является лучшим способом защиты от нового вируса.

«Это все-таки какой-то элемент защиты нас с вами. Мы с детства знали, что руки надо часто мыть. Но каждый час их мыть не будешь. И слишком часто нельзя мыть руки, так как у кожи свой защитный слой. Если постоянно мыть руки, вы только хуже сделаете. Лучше пользоваться перчатками», - объяснил Жириновский.

После этого помощник политика раздал всем депутатам в Госдуме индивидуальные средства защиты, в каких пришел его руководитель.

Накануне оригинальный способ приветствия, исключающий прикосновения руками, продемонстрировал главе Минэнерго Александру Новаку генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Вместо рукопожатия он протянул Новаку ногу. Тот с улыбкой в ответ сделал то же самое. Таким образом, соприкоснувшись туфлями, у них получилось «ногопожатие», что и зафиксировал на камеру фотограф.