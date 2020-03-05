В АТОР подсчитали убытки туротрасли от коронавируса
По данным Ассоциации туроператоров, больше всего страдают именно потребители.
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уточнила сумму убытков, понесенную российскими туристическими компаниями по причине распространения коронавируса.
Уже сегодня убытки бизнеса из-за отмены туров составили 27 миллиардов рублей.
«В силу того что партнеры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки, деньги сгорают. Больше всего при этом страдает потребитель, потому что ему не возвращают деньги, их неоткуда возвращать», - цитирует Ломидзе РИА Новости.
Напомним, ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин призвал не спешить отменять туры в Италию, Иран и Южную Корею, запланированные на весенние месяцы.