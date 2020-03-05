В АТОР подсчитали убытки туротрасли от коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уточнила сумму убытков, понесенную российскими туристическими компаниями по причине распространения коронавируса.

Уже сегодня убытки бизнеса из-за отмены туров составили 27 миллиардов рублей.

«В силу того что партнеры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки, деньги сгорают. Больше всего при этом страдает потребитель, потому что ему не возвращают деньги, их неоткуда возвращать», - цитирует Ломидзе РИА Новости.