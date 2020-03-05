Кремль: переговоры Путина и Эрдогана продлились три часа

Президент России Владимир Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган три часа обсуждали вопросы с глазу на глаз. Позднее участие в переговорах приняли делегации, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями», - уточнил он.

Встреча президентов Путина и Эрдогана началась в 14.06. На повестке дня обстановка в сирийской провинции Идлиб.

Перед началом двухсторонних контактов российский лидер заявил о важности «проговорить» с турецким коллегой сложившуюся обстановку, чтобы ничего подобного «в будущем не повторялось». Президент России также акцентировал внимание на необходимости предотвратить негативное влияние от происходящего на российско-турецкие отношения. Лидер Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду на то, что результаты переговоров нормализуют положение в Сирии, передает РИА Новости.

Напомним, с 27 февраля обстановка в Идлибе обострилась. Турецкие военные, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции на позиции сирийских правительственных войск. Военнослужащие Турции начали наносить удары по правительственным силам, используя танки, артиллерию и беспилотники.

Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью военнослужащих.