От электробигуди до тандыра: стал известен топ подарков на 8 марта

Если верить анализу популярной поисковой системы, в этом году в канун 8 марта в топе продаж оказались довольно странные подарки. Среди них - электробигуди, машинки для удаления катышков и даже тандыр - азиатский мангал или печка.

«Просто коробка конфет - это норма. Подарком может быть вообще все то, что можно раскрыть и удивиться - открытка, какая-то необычная вещь, цветочек, веточка мимозы. Иногда лучше всего мелочи работают. Раз - и девушка уже улыбнулась», - говорит член Российской гильдии маркетологов Анастасия Ушакова.

Мужчины вряд ли вспоминают добрым словом Клару Цеткин и Розу Люксембург, когда не только ломают голову в поисках очередного подарка к Международному женскому дню, но и намереваются купить букет цветов. Цены на тюльпаны и прочие атрибуты праздника накануне очень кусаются.

«Я сам с этим сталкиваюсь, когда покупаю цветы и подарки любимым женщинам, но видите ли - там нет монополии. Наша служба - антимонопольная, а рынок - это мелкая розница. Поэтому продавцов цветов очень много. Это правильно, что наше законодательство о защите конкуренции не позволяет хватать за рукав бабушку, которая продает цветы», - объясняет руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Главная рекомендация специалистов - не делать поспешных покупок. Подарки к 8 марта лучше выбирать заранее, тогда у вас меньше шансов стать жертвой элементарного обмана. Особенно внимательными стоит быть в случае с электронными покупками.

«Например, делают сайт с очень похожим дизайном на популярный магазин, изменяя в названии буквально одну букву. Если вы решили сделать там покупки, особенно если платите онлайн, - то будьте осторожны. Можно нарваться на мошенников», - говорит заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Один из самых оригинальных подарков к 8 марта заказала себе россиянка Анастасия Нифонтова - первая девушка из нашей страны, которая стала участником ралли-марафона «Дакар» за всю историю марафона. При ее увлечении мотоциклами, удивить такую девушку можно, пожалуй, только новым двухколесным конем. Однако их в ее жизни хватает. Поэтому к грядущему празднику Анастасия заказала супругу электроскрипку. Теперь тот бегает в мыле по Москве в поисках оригинального музыкального инструмента.