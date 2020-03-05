Карантин из-за коронавируса в Новых Санжарах закончился

Украинцы, эвакуированные ранее в полтавский поселок Новые Санжары из-за коронавируса, покинули медицинский центр Национальной гвардии Украины. «Мнимых больных» посетил президент республики Владимир Зеленский.

За период медицинского наблюдения ни у одного человека из тех, кто прибыл из Китая, не было обнаружено заболевания коронавирусом, поэтому все они могут возвращаться к обычной жизни, сообщается на сайте президента Украины.

Ранее сообщалось, что эвакуация сопровождалась беспорядками и акциями протеста во многих регионах Украины. Участники возражали против приезда сограждан из Китая.

Двадцатого февраля из столицы провинции Хубэй, являющейся эпицентром вспышки коронавируса, были эвакуированы 73 человека, из которых 45 граждан Украины и 28 иностранцев. Группу отправили на карантин в санаторий, расположенный в поселке Полтавской области Новые Санжары, что вызвало активные протесты местного населения.