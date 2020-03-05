Метеоролог пообещал россиянам в этом году «малиновое лето»

Предварительные расчеты метеорологов показали, что в этом году на территории Российской Федерации установится так называемое «малиновое лето». Как рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, если зима была теплой, это не всегда означает, что лето будет холодным.

«В слово "малиновое" мы вкладываем то, что цвет карт на Европейской территории России летом будет напоминать малиновые оттенки. Им обозначаются температурные "легенды", которые говорят нам о небольшом превышении средних многолетних значений ожидаемой температуры над средними многолетними значениями. То есть примерно на один-два градуса. Это касается и июня, и июля, и августа. Осадков будет наблюдаться небольшой дефицит в июне и более значимый дефицит в июле. То есть макушка лета, по всей видимости, выдастся "на ура", как и положено. В августе с осадками будет также около нормы», - рассказал Тишковец.

Специалист из «Фобоса» также отметил, что лето в России будет «в зоне идеального климатического комфорта» со средней температурой от 20 до 25 градусов. Тишковец порекомендовал россиянам в связи с грядущим теплым летом планировать проведение своего отпуска на родине. Тем более, что хорошая погода установится на всей европейской территории России.