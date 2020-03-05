«Набрали продуктов на ядерную войну»: что происходит в закрытом на карантин городе в Италии

На данный момент в Италии коронавирусом заражены примерно три тысячи человек. Некоторые города закрыты на карантин. Один из них - находящийся рядом с Миланом Кьяри. Там живет журналистка Татьяна Огнева-Сальвони. В программе «Открытый эфир» она рассказала о том, как обстоят дела в городе.

По ее словам, вся история с коронавирусом развивалась стремительно. Резко начало расти число заболевших. При этом люди не понимали, что происходит, но первое, что они сделали - опустошили супермаркеты.

«Заняться нечем людям. Они сидят по домам. Еще на прошлой неделе набрали продуктов на ядерную войну. Вчера я сходила на почту. Начали наконец-то потихоньку открывать общественные места. На почте запускали людей по три, по пять человек. Везде висели огромные объявления, где было написано, что расстояние между людьми должно быть не меньше метра. И все это очень серьезно. Причем, конечно, все, кто стоял в очереди, больше возмущались, потому что непонятно, чего бояться», - рассказала журналистка.

Она добавила, что жителям не рекомендуют выходить из домов, особенно тем, кому больше 60 лет. При этом в городе частично работают рестораны и бары, правда с оговоркой - не находиться у барной стойки, только за столиками.

По информации на 5 марта, число инфицированных во всем мире превышает 95 тысяч человек.