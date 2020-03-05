Пострадавшего в ДТП на Новорижском шоссе госпитализировали на вертолете

Крупное ДТП произошло на Новорижском шоссе. Очевидцы аварии запечатлели происшествие на видео, которое размещено на YouTube.

На кадрах можно увидеть, что из-за происшествия около пяти легковых автомобилей застыли на трассе, после того, как их развернуло в разные стороны. Одна из машин искорежена настолько сильно, что восстановлению уже не подлежит.

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, на 22-м километре Новорижского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП один человек пострадал. Его уже госпитализировали с места ЧП на вертолете.

На месте работают сотрудники ДТП, причины происшествия выясняются.