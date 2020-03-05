Генсек ООН оценил предложение Путина о проведении саммита «пятерки»

Переговоры лидеров РФ, США, Китая, Франции и Великобритании необходимы для преодоления разногласий в Совете Безопасности ООН по многим вопросам. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В интервью ТАСС он отметил, что отношения между США, РФ и КНР в настоящее время «абсолютно нерабочие».

«Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам. Так что важно провести дискуссию между лидерами этих стран, а также с участием лидеров Франции и Великобритании», - подчеркнул он.

Гуттереш также добавил, что эти страны несут наибольшую ответственность за выполнение главных целей ООН, подразумевая достижения мира и безопасности.

«И я уверен, что вовлеченность России в эту работу очень важна», - заключил он.

Предложение созвать в 2020 году саммит «пятерки» постоянных членов СБ ООН президент РФ Владимир Путин озвучил 23 января во время выступления на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.