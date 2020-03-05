Силуанов назвал исчезающие профессии в РФ

Развитие новых технологий приводит к вымиранию ряда профессий, таких как бухгалтеры, охранники и другие. Тенденция «вымирания» этих специальностей наблюдается сейчас в России, отметил министр финансов страны Антон Силуанов.

По его словам, отмирает целый ряд профессий. Например, уже скоро число бухгалтеров будет сокращаться. То же касается и охранников, убежден министр.

«Куда ни войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, - мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», - цитирует его ТАСС.

Силуанов также добавил, что еще одной тенденцией стало увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения. Он отметил, что наиболее ярко ситуация выражена в западных регионах с развитой экономикой, а также - в России.