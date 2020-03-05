Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море
Корабль выполнил боевые стрельбы и уничтожил условных диверсантов.
© Фото: Минобороны Украины
Флагман военно-морских сил Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» провел двухдневные учения в Черном море со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
На морском полигоне состоялись и боевые стрельбы из корабельной пушки АК-100, а также шестиствольных артиллерийских установок обоих бортов АК-630.
Экипаж «Гетмана Сагайдачного» уничтожил мишени на воде и на суше, имитировавшие условного противника.
Ранее украинские военные провели двухдневные учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря.