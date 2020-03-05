В Греции у еще 21 человека выявили коронавирус

Двадцать один новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Греции. Как отметили в Минздраве страны, все заболевшие греки вернулись на родину из поездки по Израилю.

Из туристической группы всего заболели 23 человека. О двух из них Минздрав сообщил ранее. В основном, это жители из городов Пелопоннеса.

«У группы путешественников было более 400 контактов. Они проверяются», - сказал представитель министерства здравоохранения Сотирис Циодрас.

В греческом Минздраве призвали жителей страны соблюдать меры личной гигиены.

Отмечается, что в целях профилактики в городе Ретимно на острове Крит на 48 часов закрыт университет. В префектурах Ахайя, Илия и Закинтос на два дня закрываются школы, театры и кинотеатры, музеи и археологические памятники.