Путин обсудил ситуацию в Сирии с председателем ЕС
Как сообщили в Кремле, речь шла об эскалации напряженности в Идлибе из-за действий боевиков.
© Фото: пресс-служба Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Во время беседы обсуждалась ситуация в Сирии.
Поводом для разговора стала эскалация напряженности в Идлибе из-за действий боевиков.
«Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. В этом контексте Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза», - сообщили в Кремле.
Стороны также условились о продолжении контактов.