Эксперт предсказала увеличение сезона активности клещей

Сезон клещевых инфекций в этом году может начаться раньше обычного. Как отметила в комментарии «Звезде» ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, причиной увеличения срока активности этих насекомых является аномально теплая погода, которая наблюдается на территории страны в последние месяцы.

«Пока рано говорить об открытии клещевого сезона. Известно о единичных случаях укуса клеща. Насекомые кусают животных, но это не относится к боррелиозу, опасному для человека. Это клещ - драмацентор, он несет опасность именно для животных», - сообщила она.

По ее мнению, если такие теплые зимы будут продолжаться, то и эпидемический сезон клещевых инфекций будет более продолжительным.

Добавим, что сезон клещевых инфекций, вызывающих заболевание у человека, еще не открыт.

Ранее россиян предупреждали о преждевременном пробуждении клещей.