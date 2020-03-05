В Вифлееме закрывают Храм Рождества Христова из-за коронавируса

С сегодняшнего вечера в Вифлееме закроют Храм Рождества Христова. Такие меры в Палестине предпринимают в связи с опасностью распространения на Ближнем Востоке китайского коронавируса COVID-19.

Представитель палестинского министерства туризма сообщил АР, что Храм будет закрыт сегодня с 16.00 (17.00 по Москве) до поступления нового распоряжения о его открытии. Перед тем, как запереть двери храма на засов, в нем будет проведена дезинфекция.

Храм Рождества Христова построен на месте, где по преданию родился Иисус Христос. Он считается одним из старейших действующих храмов в мире и одной из наиболее посещаемых святынь Палестины. Ежегодно на Пасху в Храм приходят десятки тысяч туристов и верующих.