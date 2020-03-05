ФСБ задержала вербовщика террористов в Ростове
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ростове-на-Дону деятельность незаконной законспирированной ячейки международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.
Сотрудниками ФСБ установлено, что ведущим звеном ячейки был гражданин Афганистана, вербующий жителей Ростовской области в ряды террористов, которые действовали в афгано-пакистанской зоне. Иностранцу был закрыт въезд в Российскую Федерацию, но мужчина сменил имя и фамилию и проник на территорию страны под видом беженца.
Афганец формировал группу исламистов, готовую по указанию зарубежных эмиссаров.
«На данный момент следственным отделом возбуждено два уголовных дела в отношении гражданина Афганистана», - сообщили в ведомстве.
Работа следствия продолжается, отметили в службе.