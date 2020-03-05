Назад в прошлое: в Сети появились фото «реалистичного» бэтмобиля

Создатели нового фильма о супергеройских подвигах Бэтмена разместили в соцсети изображение нового автомобиля, на котором будет передвигаться главный герой. Внешний вид транспортного средства возвращает поклонников любимого персонажа в прошлое: на этот раз машине придали более реалистичный дизайн, благодаря чему она стала напоминать автомобиль Бэтмена, который был у него в картине 1966 года.

Тогда роль супергероя сыграл актер Адам Уэст, а автором дизайна машины был Джордж Баррис. Фото нового бэтмобиля опубликовал в Twitter режиссер будущей картины Мэтт Ривз.

«Это правдоподобный бэтмобиль, который можно построить, даже не будучи миллиардером. Спасибо, что возвращаетесь к классике. Мы движемся в том же направлении за вами», - заметил его коллега Кевин Смит в комментарии к снимку.

Премьера фильма «Бэтмен», который будет являться перезагрузкой популярной франшизы, запланирована на 24 июня 2021 года. Роль главного героя в нем исполнит актер Роберт Паттинсон.