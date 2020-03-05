Погибшего в ДТП экс-замминистра обороны СССР похоронили на военном кладбище в Мытищах

Бывший замминистра обороны СССР генерал армии Владимир Шуралев похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.

Проводить Шуралева в последний путь пришли около 500 человек - родственники, друзья, ученики и сослуживцы. Церемонию прощания возглавил замминистра обороны СССР.

Из зала для прощаний гроб доставили на кладбище на орудийном лафете в сопровождении роты почетного караула. Церемонию прощания возглавил Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Бывший заместитель министра обороны Советского Союза Владимир Шуралев трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии: его сбил автомобиль недалеко от дома.

Владимир Шуралев родился в 1935 году в городе Коврове, в 1955-м был призван в армию, а затем он служил в группе войск Советского Союза в Германии. Он командовал танковым батальоном в Киевском военном округе и возглавлял штабы танкового полка и мотострелковой дивизии, сообщает РИА Новости.

Шуралев занимал пост замминистра обороны СССР с 1990 по 1991 годы. В последние годы генерал был ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны.