Путин отметил высокую напряженность ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле заявил, что ситуация обострилась настолько, что требует прямого вмешательства.

«Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы ничего подобного не повторялось и не разрушало отношения РФ и Турции», - сказал глава РФ.

По его словам, Россия дорожит отношениями с Турцией.

На встрече в Кремле лидеры России и Турции намерены обсудить ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, где с 27 февраля обострилась обстановка. Турецкие военные, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции на позиции сирийских правительственных войск. Военнослужащие Турции начали наносить удары по правительственным силам, используя танки, артиллерию и беспилотники.

Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью военнослужащих.