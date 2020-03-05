Эрдоган отметил высокую значимость встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за встречу и отметил, что переговоры имеют высокое значение.

«Мы должны были провести встречу в Турции, но в связи с работой Владимира Владимировича по Конституции было решено приехать в Москву. Наша встреча имеет большое значение, в Идлибе очень напряженная ситуация, и я знаю, что весь мир устремил взгляд на эту встречу», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также выразил надежду на то, что предпринятые решения и шаги улучшат ситуацию в отношениях обеих стран.

«Мы переживаем то время, когда наши отношения достигли пика. Отношения должны развиваться. Мы считаем, что нам необходимо продвинуться в этом плане. Наша большая задача состоит в развитии этих отношений. Уверен, мы преуспеем в этом деле», - заключил турецкий лидер.

Сегодня, 5 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Кремль для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Поприветствовав друг друга, лидеры двух стран направились на переговоры. Нынешняя встреча стала третьей с начала текущего года. Но она считается самой закрытой.