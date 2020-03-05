Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в САР

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле, в ходе которой выразил соболезнования в связи гибелью в Сирии турецких военнослужащих.

«Я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования в связи с гибелью ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей - это всегда большая трагедия. К сожалению, как я Вам уже говорил в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения», - сказал Путин.

Путин отметил, что за последнее время серьезные потери понесла в том числе и сирийская армия. Он подчеркнул, что на встрече «необходимо проговорить все, чтобы подобная ситуация не повторялась в будущем».