Российские юнармейцы в Таджикистане провели оцифровку документов ветеранов ВОВ

Российские военнослужащие 201-й военной базы прибыли в школу на урок информатики и оказали помощь в обучении подрастающего поколения по оцифровке фотографий, писем, фронтовых открыток и других памятных материалов, оставшихся в их семьях от ветеранов и тружеников тыла, которые самоотверженно сражались в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ.

Проявив интерес, дети самостоятельно приступили к оцифровке чуть пожелтевших фотографий своих прадедов.

К уникальному проекту также присоединилась директор школы Мавлюда Турсунова, которая принесла свой семейный исторический архив, доставшийся ей от родителей.

Также юнармейцы провели оцифровку документов своих учителей и сотрудников 451-го российского военного госпиталя. Всего в масштабном проекте «Дорога Памяти» приняли участие более 500 школьников, оцифровав при этом около 800 фронтовых документов.