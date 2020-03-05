В Кремле началась встреча Путина с Эрдоганом

Сегодня, 5 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Кремль для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Поприветствовав друг друга, лидеры двух стран направились на переговоры. Нынешняя встреча стала третьей с начала текущего года. Но она считается самой закрытой.

Стороны надеются разрешить кризис в Идлибской зоне деэскалации, где обострилась обстановка.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после возобновления боев между сирийской и турецкой армиями. После успешного наступления сирийской армии, вынужденной ответить на провокации террористов, Анкара открыто поддержала радикалов и ввела в Идлиб войска.

Формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, 27 февраля предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции на позиции сирийских правительственных войск. Военнослужащие Турции начали наносить удары по правительственным силам, используя танки, артиллерию и беспилотники.

Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

Ранее Песков сообщил, что встреча лидеров двух стран будет непростой, но Москва будет сохранять приверженность сочинским договоренностям и продолжит выступать за территориальную целостность Сирии.

Пресс-секретарь подчеркнул, что главам государств необходимо обсудить шаги по дальнейшему исполнению сочинских договоренностей, уточнить, какие ранее взятые на себя обязательства стороны должны выполнить.

Меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года.

*Хайят Тахрир аш-Шам - террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.