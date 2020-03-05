Температура в Крыму побила рекорд за весь период наблюдений

На юго-западе Крыма побит температурный рекорд в марте за всю историю наблюдений.

«Температурный рекорд 95-летней давности побит в Симферополе. Если 4 марта 1925 года столбик термометра поднялся там до 21,3 градуса, то сегодня температура воздуха составила 26,6 градуса тепла», - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Симферополе 4 марта 2020 года температура прогрелась до 27,4 градуса. Это также новый рекорд. Если сравнивать конкретно по этой дате, то предыдущий был установлен 95 лет назад и составлял 21,3 градуса тепла.

Кроме того, четвертого марта температура воздуха в Севастополе составила 26,8 градусов тепла. Таким образом, побит предыдущий рекорд, который был установлен 8 марта 1962 года.