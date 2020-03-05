Эрдоган прибыл в Москву
Помимо турецкого лидера на борту воздушного судна находится делегация страны.
© Фото: Kremlin Pool,Global Look Press
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву. Сегодня, 5 марта, у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
На борту самолета помимо турецкого лидера находятся также глава Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой кризис в Идлибе, его причины, последствия и меры для дальнейшего предотвращения.