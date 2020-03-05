Госдума приняла закон о выплатах для пострадавших в борьбе с терроризмом

Госдума 5 марта приняла поправки в закон «О противодействии терроризму». Согласно изменениям, военнослужащие, участвующие в противодействии терроризму, а в случае их гибели – члены семей, получат право на единовременные пособия вне зависимости от предоставления иных, предусмотренных законодательством пособий и компенсаций. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

По словам председателя профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, закон восстанавливает справедливость в отношении участников антитеррористических операций, сообщается на сайте Госдумы.

В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, его семье выплачивается единовременное пособие в размере 600 тысяч рублей. При этом гарантируется сохранение очереди на получение жилья, компенсаций по оплате жилья и ЖКХ, если имелось право на получение таких компенсаций.

Если лицо пострадало при осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей и назначается пенсия. Если было получено ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности, назначается пособие размером в 100 тысяч рублей.