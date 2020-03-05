В России снижен возраст для получения негосударственной пенсии

Принят закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

Согласно закону, негосударственную пенсию женщины вправе получить по достижении 55 лет, а мужчины - 60. Получить выплаты еще раньше смогут льготные категории: северяне, педагоги, врачи, многодетные матери. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным.

По действующему законодательству, в нашей стране мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. Это касалось и негосударственной пенсии. Но такое поэтапное увеличение пенсионного возраста сделало последнюю менее привлекательной, и поступления в НПФ стали сокращаться.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон повысит доверие и интерес к негосударственным пенсиям, а также станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста.