В Турции потребовали пожизненное заключение для 8 обвиняемых по делу об убийстве Карлова

Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению 8 обвиняемых по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolou.

По данному делу подозреваются 28 человек. Среди них - проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся в США, а также бывший государственный служащий Шахин Согют. Последнего подозревают в том, что он отдал распоряжение об убийстве Карлова.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Центре современного искусства в Анкаре. Убийца был одет в черный костюм и белую рубашку. Когда российский посол начал выступать по случаю открытия экспозиции, Алтантыш достал пистолет и несколько раз выстрелил ему в спину. Совершив преступление, он начал размахивать оружием и что-то кричать.

После нападения в здании, где произошло убийство, началась спецоперация, в ходе которой преступник был ликвидирован. В МИД России назвали произошедшее терактом, а СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.