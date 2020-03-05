Евросоюз наотрез отвергает миграционное давление Турции

Совет Евросоюза на уровне глав министерства иностранных дел заявил, что ЕС полостью отвергает попытки миграционного давления со стороны Турции для достижения политических целей.

Отмечается, что в сложившейся ситуации Совет признает возросшее миграционное давление и риски для турецкой стороны.

«Ситуация на внешних границах ЕС совершенно неприемлема. Совет ЕС ожидает от Турции соблюдения в полном объеме положений соглашения 2016 года в отношении стран сообщества», - пишет ТАСС, ссылаясь на текст документа.

Помимо этого, Евросоюз и Анкара обязаны продолжать взаимовыгодное сотрудничество согласно пунктам подписанного соглашения.

Согласно договоренностям 2016 года, Турция обязана закрыть свои границы с Евросоюзом для мигрантов, в результате чего ЕС предоставит ей 6 млрд евро и безвизовый режим.

После обострения ситуации в сирийском Идлибе Эрдоган заявил, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, после чего открыл границы Турции с Евросоюзом.