В Кремле внимательно следят за расследованием убийства посла в Турции
Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре.
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Кремль внимательно наблюдает за расследованием дела об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова и надеется, что заказчиков накажут по закону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы хотим быть уверенными, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, установлены и наказаны по закону», - сказал Песков.
Ранее прокуратура Турции потребовала пожизненное заключение для 8 подсудимых по делу об убийстве российского посла в Турции.
Чрезвычайный и полномочный посол Андрей Карлов погиб в результате покушения 19 декабря 2016 года в Анкаре. По словам Путина, Карлов был «блестящим дипломатом», «очень интеллигентным, мягким человеком, добрым».