В Кремле внимательно следят за расследованием убийства посла в Турции

Кремль внимательно наблюдает за расследованием дела об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова и надеется, что заказчиков накажут по закону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы хотим быть уверенными, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, установлены и наказаны по закону», - сказал Песков.

Ранее прокуратура Турции потребовала пожизненное заключение для 8 подсудимых по делу об убийстве российского посла в Турции.

Чрезвычайный и полномочный посол Андрей Карлов погиб в результате покушения 19 декабря 2016 года в Анкаре. По словам Путина, Карлов был «блестящим дипломатом», «очень интеллигентным, мягким человеком, добрым».