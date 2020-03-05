В России стартовала акция «Ура Победе!»

Стартовала всероссийская акция «Ура Победе!», приуроченная к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы. Ее организаторы предлагают с помощью современных технологий приобщиться к военной истории нашей страны.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно просто позвонить на единый бесплатный номер 1945 и установить на свой смартфон в качестве гудка или рингтона одну из песен военных лет.

Выбору участников доступны пять знаменитых композиций: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек» и «Нам нужна одна Победа».

Мобильный оператор абонента, желающего поучаствовать в акции, не имеет значения. Кроме этого можно скачать логотип юбилея Победы и услышать сводки Советского Информбюро, зачитанные Юрием Левитаном.

Акция «Ура Победе!» проводится уже десятый год подряд. За все время существования в ней приняли участие более 20 миллионов человек.